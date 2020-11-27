父親突然離世　陳芷尤新加坡返港奔喪坐疫監

大半年冇返港探媽媽的陳芷尤，原想享受「旅遊氣泡」，從新加坡返港免坐疫監，但疫情反彈行程幻滅之際，卻收到父親離世噩耗，氣泡之旅變為奔喪之行，Apple極度傷感。

前無綫小花陳芷尤（Apple）自與張振朗分手後離開TVB，轉戰新加坡發展，今年初於當地完成電影首映等工作後，一直因新冠肺炎疫情嚴峻而未能返港，直至早前香港政府推出「旅遊氣泡」，讓新加坡來港人士可免檢疫，吸引超過半年沒有返港的Apple，即刻訂機票，返港探媽媽。怎料近日疫情反彈，旅遊氣泡幻滅，一度打退堂鼓的Apple，卻突然收到爸爸意外身亡的噩耗，這個氣泡之旅變為奔喪之行，Apple傷心得哭着上路。

Apple的父母早年離異，不過，她分別與爸爸和媽媽都很好感情，並很明白大人感情的事，她作為女兒是不應加予意見。而今次父親的離世消息，Apple坦言很難接受，但孝順女一定要送父親最後一程，故她於本周日便從新加坡返港，到港後更接受了數小時的機場檢疫，並到了尖沙咀一間酒店進行隔離，Apple將相片上載到社交平台，雖然喪父心情低落，但她亦積極面對隔離日子，每天都在酒店房做運動，而她的母親亦只能透過酒店的窗，從街望上去，見見女兒的模樣，並送上最愛的珍珠奶茶作慰藉。