新歌被指抄襲　吳業坤無奈：戥團隊唔抵

歌曲《原始心態》是吳業坤加盟新唱片公司之後的首隻派台歌，面對身邊種種誘惑，都希望能夠保持初心走下去，而對於吳業坤來說，初心就只是「想唱歌」如此簡單︰「參加歌唱比賽到依家10年，我覺得係冇枉過，開始對唱歌有信心，經過唔同嘅監製調教、演出經驗、對音樂嘅認知，講得出唱歌係自己嘅專長。」

有感網絡發展急速，愈來愈多渠道讓大眾發表對公眾人物的意見，他坦誠見到不實的批評會好在意，重提有網民指《原》抄襲布志綸的《森林》，吳業坤堅決否認抄歌，並無奈說︰「真係好戥成個團隊唔抵，首先如果你真係識音樂，分析番背後嘅旋律，一定唔係抄歌囉！可以叫啲音樂人、博士寫篇論文講冇抄，但係咪要去到咁先？唔係呀嘛，不如用啲時間再造首新歌，依家呢個世界，覺得大家需要去進步，而唔係全信晒一個風氣，要識得去分析。」

練空手道望接打仔角色

講到他拜師學藝練空手道，經過數個月學有所成，吳業坤謙稱是教練的功勞：「唔算係大躍進，對教練、自己負責任，唔係3分鐘熱度。」練習辛苦？他笑言：「辛苦㗎！但有人肯Push你，幾辛苦都要做，其實拍戲、錄音、做Gym樣樣嘅過程都辛苦，但要經過辛苦先有成果，係值得嘅！」他表示下個動作是想練成跳起再起飛腳，希望之後可以接打仔角色，給觀眾不一樣的吳業坤！

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