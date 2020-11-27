逆市袋6位數　廖碧兒做處女「煮」持

藝人廖碧兒當年因情傷出走外國，意外接觸酒的世界，從此結下不解之緣。多年後，碧兒於酒方面的成績表相當不錯，既推出自家品牌紅、白酒，亦先後考過不同階段的品酒及釀酒師牌。雖然新冠肺炎令百業蕭條，但碧兒的酒事業未受影響，曾私下舉行多場關於酒的分享會。

碧兒今日首度在網上舉行「大師班」，早於上月開始接受報名，以千元港幣的套餐吸客，除了包2支美酒，她透過Zoom與參加者傳授品酒知識，雙方亦可同步互動，由於價格不昂貴，故網上班數十個名額火速售罄，只剩下「齋睇」套餐。

早前傳出她與富二代男友盧啟賢（Calvin）明年結婚，雖然碧兒已否認，但兩口子感情穩定。而Calvin對酒亦有一定知識，不時與女友交流心得。問今次開班授徒，男友可有給意見？碧兒笑說：「做酒都做咗咁多年，對自己有一定信心。不過講到交流酒嘅嘢就有，因為酒圈子喺香港好細，識得品嘗酒嘅都唔係好多人。」

早前她趁疫情於家中開設網上頻道，與網民分享下廚心得，結果有意外收穫，被ViuTV以6位數酬勞利誘主持煮食節目，對「鬼妹仔」的她來說絕對是大挑戰！據知，節目暫定下月中開拍，碧兒坦言對下廚信心較大：「煮嘢食我冇問題，因為屋企喺加拿大開過餐館，都學到幾招，不過要我要用廣東話做主持就真係新嘗試，仲要邊講邊煮，自己都好期待。」

對於請藝人做嘉賓，她說：「依家好多嘢都要睇疫情發展，所以都要傾吓先。（有6位數咁多？）總之係滿意價啦。」她坦言於疫情下仍未有新劇拍，但幸有其他工作，收入未受影響。

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