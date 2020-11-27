美股同樂會　活力充沛

每個男人嘅口味都唔同，有啲鍾意睇巨乳，有啲則鍾情美股，而喺美國四仔界就有唔少以靚股吸引四仔迷嘅脫星，佢哋演出更係零舍激情，好似今次介紹3部主打靚股嘅作品，必定睇到大家興奮無比！

密集式火併

青春無敵配靚股，絕對夠晒吸睛！由著名四仔片廠21 Sextury推出嘅《Anal Teen Angels #14》，就係以青春活力加渾圓美股作為賣點，搵嚟Luna Rival、Kate Rich、Sarah Cute等年輕貌美嘅脫星演出，片長105分鐘，雖然係零劇情，但卻為觀眾帶嚟強烈又密集嘅火辣床戰場面，可謂幕幕精彩，尤其係Luna Rival最「股」惑，睇到人慾火高燒！

股惑熟女

青春靚股固然吸引，但係熟女嘅靚股更係有味道，尤其係女人味濃加上靚波哋，真係正到暈！亦因為咁嘅緣故，美國四仔片廠Naughty America炮製嘅《My First Sex Teacher #72》，就成為長青系列，長拍長有。呢部最新登場作一如以往搵嚟眾多熟女脫星演出，包括 Luna Star、Sara Jay、Sarah Jessie等，佢哋唔單止以渾圓美股而深得四仔迷歡心，配埋一對激凸車頭燈，帶嚟迷更多視覺享受，加上種種挑逗元素，絕對係誘惑度十足嘅作品。

巨躉保母

四仔片廠真係好識得透過美股嘅魔力，令四仔迷睇得超興奮，好似呢套由Bizarre出品嘅《Dipping Into The Backdoor》，正係近期嘅佳作，由Darcia Lee、Charlyse Angel、Regina Sparks等脫星演出，以輕鬆劇情加上美股特寫帶嚟誘惑感覺，令人睇得零舍投入，其中以Charlyse Angel主演嘅一段最為精彩，故事講述飾演保母嘅佢，有一日以性感造型煮早餐，卻估唔到男主人突然返嚟，被佢38吋巨躉深深吸引，結果兩人齊齊上床大戰連場，滿足晒男人嘅幻想！

碟評

今次介紹嘅3套作品以美股為題材，每部都各有特色，如果鍾意睇青春玉女，《Anal Teen Angels #14》就啱晒口味，一班脫星嘅年齡平均22歲，夠晒青春活力，加埋主動又搶韁，睇到人血壓爆升！而鍾情熟女魅力嘅話，《My First Sex Teacher #72》絕對係大家嘅首選。講到有劇情又夠誘惑嘅作品，就一定唔可以錯過《Dipping Into The Backdoor》喇！