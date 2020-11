美股同樂會　活力充沛

每個男人嘅口味都唔同,有啲鍾意睇巨乳,有啲則鍾情美股,而喺美國四仔界就有唔少以靚股吸引四仔迷嘅脫星,佢哋演出更係零舍激情,好似今次介紹3部主打靚股嘅作品,必定睇到大家興奮無比!

密集式火併

青春無敵配靚股,絕對夠晒吸睛!由著名四仔片廠21 Sextury推出嘅《Anal Teen Angels #14》,就係以青春活力加渾圓美股作為賣點,搵嚟Luna Rival、Kate Rich、Sarah Cute等年輕貌美嘅脫星演出,片長105分鐘,雖然係零劇情,但卻為觀眾帶嚟強烈又密集嘅火辣床戰場面,可謂幕幕精彩,尤其係Luna Rival最「股」惑,睇到人慾火高燒!

股惑熟女

青春靚股固然吸引,但係熟女嘅靚股更係有味道,尤其係女人味濃加上靚波哋,真係正到暈!亦因為咁嘅緣故,美國四仔片廠Naughty America炮製嘅《My First Sex Teacher #72》,就成為長青系列,長拍長有。呢部最新登場作一如以往搵嚟眾多熟女脫星演出,包括 Luna Star、Sara Jay、Sarah Jessie等,佢哋唔單止以渾圓美股而深得四仔迷歡心,配埋一對激凸車頭燈,帶嚟迷更多視覺享受,加上種種挑逗元素,絕對係誘惑度十足嘅作品。

巨躉保母

四仔片廠真係好識得透過美股嘅魔力,令四仔迷睇得超興奮,好似呢套由Bizarre出品嘅《Dipping Into The Backdoor》,正係近期嘅佳作,由Darcia Lee、Charlyse Angel、Regina Sparks等脫星演出,以輕鬆劇情加上美股特寫帶嚟誘惑感覺,令人睇得零舍投入,其中以Charlyse Angel主演嘅一段最為精彩,故事講述飾演保母嘅佢,有一日以性感造型煮早餐,卻估唔到男主人突然返嚟,被佢38吋巨躉深深吸引,結果兩人齊齊上床大戰連場,滿足晒男人嘅幻想!

碟評

今次介紹嘅3套作品以美股為題材,每部都各有特色,如果鍾意睇青春玉女,《Anal Teen Angels #14》就啱晒口味,一班脫星嘅年齡平均22歲,夠晒青春活力,加埋主動又搶韁,睇到人血壓爆升!而鍾情熟女魅力嘅話,《My First Sex Teacher #72》絕對係大家嘅首選。講到有劇情又夠誘惑嘅作品,就一定唔可以錯過《Dipping Into The Backdoor》喇!