日本AV界有好多可愛系女優，除咗樣子嬌俏可人，相當得人鍾意，小巧嘅身材更加令可愛感覺再添加幾分。不過，又唔係全部可愛妹妹都生得細細粒，好似紺野光就係一位擁有長腿嘅小妖精喇！

可愛兔仔牙

提到細細粒嘅AV女優，小弟曾經因為佢哋嘅小巧身形而感到驚訝，話說當年喺一個成人展見到星美梨香，細佬已經唔高大，但係佢仲要矮我一個頭，面又細身又細，真係的骰得緊要！事實上，一般可愛系女優都生得好矮細，不過紺野光就係例外。

今年26歲嘅光妹擁有一對精靈明亮嘅眼睛，五官標致，仲有一對兔仔牙，可愛天真感相當強烈，亦帶點柔情病態美，令人好想對佢百般呵護。而大部分可愛系女優身高最多得5呎，但係光妹就唔同，有成5呎5吋，雙腿夠長，而上圍亦有一對C Cup美乳，加埋大小適中且圓潤光滑嘅美尻，令光妹嘅身材喺同類型女優當中可以話出類拔粹。

淚目激戰

紺野光喺2013年加入AV界，帶佢出道同大家見面嘅就係以「卡娃伊」少女為主嘅AV廠Kawaii，由於當時廠方比較弱勢，拍唔出咩大製作，令光妹發展未如理想，就因為咁，效力廠方未夠半年就轉做自由身女優發展。光妹拍AV拍咗咁多年，發展算係平穩向上，情況同早前為大家介紹過嘅涼宮琴音差不多，而兩者相若約嘅地方仲有演出風格都屬於百變型，光妹扮演柔弱少女認真賺人熱淚，喺猛男嘅瘋狂進攻下，往往被搞到雙眼泛出淚光，加上淒厲嘅呻吟，令AV迷睇得相當過癮！

而要阿妹做主動亦一樣得，佢會發晒姣咁接近男優，再施展上乘技巧肆意咁玩弄對方，搞到男優處於興奮與痛苦之間，將小惡魔精髓完全發揮，相當精彩！

紺野光同唔少女優如橘瑪麗、濱崎真緒，都感情要好，所以從其社交網中，就會經常見到佢哋平時一齊玩樂嘅點滴，當然唔少得光妹嘅性感自拍照同大家分享喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎5吋

三圍：33C-24-34