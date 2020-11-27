黃嘉樂恨再獲提名飛躍：畀個機會我啦！

藝人黃嘉樂與楊明、王君馨為無綫劇集《我家無難事》拍攝外景，嘉樂近年備受重用，角色多元化之餘戲份亦不少，上年台慶頒獎禮，他曾以《解決師》「少鳳」一角提名最佳男配角，而今年嘉樂於《大醬園》飾演「萬卓楠」一角亦相當出色，問有否信心競逐今年的男配角時，他說：「其實自己都好鍾意個角色，不過今年男配角嘅對手，應該都好強勁，唔緊要，有得提名已開心。」

他坦言入行20年，只提名過一次男配角，之前都有提名過「飛躍進步男藝員」獎項，在旁的楊明即說：「我大前年都仲提名緊飛躍獎，我已經係『老飛』嚟！」嘉樂說：「咁我要提名多1次，我要取代你嘅『老飛』地位，畀個機會我啦！」認真搞笑。

嘉樂與女友發展得相當甜蜜，問到何時拉埋天窗時？他說：「繼續甜蜜吓先，依家事業為重，最緊要做嘢，儲多啲錢。」

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