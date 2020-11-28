「傷兵」王君馨挨身挨勢　楊明10萬獎金冇晒！

藝人楊明、王君馨與黃嘉樂於石硤尾為劇集《我家無難事》，拍攝一場車戲，早前楊明於《萬千星輝賀台慶》抽獎時奪得10萬元，他表示已將此分為5份，分別送給媽媽、爸爸、女友莊思明、自己及用來做善事，說到陳百祥笑指他攞番個尾彩，他說：「嗰晚我入咗化妝間補妝，見到有人叫我個名，我以為有人喺度玩，後來先知係1廠叫出嚟，我即刻乜都唔理衝出去，之前真係有個藝人冇出去冇咗個獎，不過我自己嗰份已經用晒。（用嚟萬歲請工作人員食嘢？）係呀！其實啲工作人員仲辛苦過我哋，大家開心吓囉！」

楊明之前的交通意外案件繼月初提堂後，12月11日要再接受審訊，預計最快要明年才有判決。有指楊明拍攝時笑容滿臉，懶理官司，又指他無意戒酒，對此，他澄清說：「我開工有笑容就係懶理？其實自己喺呢行咁多年，經歷過咁多高高低低，唔通每日都要愁眉苦臉對住人？（仲話覺得唔使戒酒？）我唔係咁嘅意思，我只係話酒唔係唔飲，而係喺安全情況下飲，不過我都慣晒，啲人咁講只係想影響我Image，影響我單官司啫！佢哋要咁講我都冇辦法，自己會平常心。」

此劇要拍至12月中，王君馨早前腳部韌帶撕裂，至今還未痊愈，她謂：「企過8個鐘隻腳就開始腫，因為我前面條韌帶裂咗，最弱嗰條就斷咗，成個腳腕都唔係咁好。」她仍忍痛拍畢新歌MV：「有同排舞老師度啲舞步，盡量挨住啲櫈同床邊，卸住啲力，呢首係浪漫嘅歌，希望可以聖誕前推出。」而她的老公現時於外國跟家人過感恩節，之後會返港陪君馨共度聖誕。

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