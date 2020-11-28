吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：出行、會友、修造

忌：嫁娶、栽種、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、8、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情。

牛：→ 活動身體是增加你運勢的好方式，今天是個不錯的日子，絕不會平淡。

虎：★ 你在不知不覺中就能成為全場焦點；在異性群裏也變得很受歡迎。

兔：↑ 學業運極佳，記憶力上升，請繼續努力，成功其實就在不遠的地方！

龍：→ 自己做不到的事情就不要輕易答應別人。否則會為你帶來不良影響。

蛇：↓ 是日沖煞，健康狀況差，精神壓力大，多做運動可以改善身體健康！

馬：→ 面對外在多變環境，別隨波逐流。宜按既定計劃辦事，盡在掌握之中。

羊：↑ 伴侶對你絕對忠誠，而且願意在大家背叛你的時候，作最後的精神支柱。

猴：↓ 假如處理不好目前的人際紛爭，會對你造成負面影響。今天忌用黑色。

雞：→ 思想要跟上時代步伐，不能故步自封，頑固會使別人慢慢疏遠你的。

狗：→ 因為一些不知道的小常識，而遭朋友恥笑，令你心情惡劣了大半天呢！

豬：→ 工作運勢不太好，有如臨深淵之感，須加倍努力，才可脫離現在的困難。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：出勤、公幹及處理海外項目等，壓力和阻力或會稍大，嘗試放鬆，有助提升效率。

金牛：夫妻及家庭運稍佳，宜盡享二人世界。親子及感情關係略為不穩，宜多予耐性。

雙子：社交及戀愛運稍佳，單身朋友宜加以善用。其他朋友，宜多注意相處及溝通情況。

巨蟹：事業及工作運較佳，不單進度將較平穩，亦有利於求職、轉職、謀事等，宜積極。

獅子：人氣佳，人緣及桃花運較旺，但財運稍遜，做生意、銷售業等朋友，需多予耐性。

處女：夫妻及家庭運回穩，但人氣及體能稍遜，公事壓力大，多放鬆才能盡享私人空間。

天秤：辭令及思考力稍佳，但精神稍遜，親子及戀愛運稍遜，宜多予協調及多予耐性。

天蠍：精神狀態回升，工作及財運稍佳，議價力較佳，開單、簽約等成數較高，宜積極。

人馬：人氣旺，社交應酬等節目較多，利開單等。但社交心理一般，多休息助維持狀態。

山羊：士氣及鬥志稍佳，出勤、公幹等有利開單、簽約，但士氣稍遜，多休息可助提升。

水瓶：社交運較旺，但人事問題或變動或會較頻，避免介入他人事端，將有助減免煩惱。

雙魚：事業及正財運稍佳，求職、轉職等成數較高，宜積極。但精神稍遜，多放鬆為佳。

預測：下周大市，價位仍具調整空間。