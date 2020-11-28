東方日報C1：劉浩存獲張藝謀欽點做周冬雨接班人

名導張藝謀擅長捧紅素人，先後發掘了鞏俐、章子怡及周冬雨等成為「謀女郎」，星光璀璨。20歲的「北舞」學生劉浩存有幸成為其新寵兒，一躍成為新片女主角，日前在首映禮上驚艷曝光，張藝謀更點名讚她是周冬雨接班人。劉浩存氣質清麗脫俗，被指是歷代最美「謀女郎」！

張藝謀可說是華語影壇的「最強造星者」，經他發掘的女星位位外貌與實力並重，計有鞏俐、章子怡、周冬雨、倪妮及張慧雯等，而新作《一秒鐘》就起用素人劉浩存。這位新任「謀女郎」出生於吉林長春，精於舞蹈的她當年以第1名的成績考入被譽為「舞蹈家搖籃」的北京舞蹈學院（北舞），入學後獲封為校花，於大學2年級獲張導睇中，簽拍《一》片。

氣質出眾 驚艷亮相

雖然尚未正式出道，但劉浩存除了《一》片外，在張藝謀的《懸崖之上》及《最冷的槍》都有戲份，連演3部電影，是歷任「謀女郎」未曾有過的待遇，不難想像到她之後的星途會何其璀璨，連張藝謀亦讚不絕口：「她是周冬雨接班人，真是一點都沒錯啊」、「她天生就是吃這碗飯的」。

劉浩存憑清秀的外貌，在海選中獲錄取成為《一》片女主角，新片上映在即，劇照充分展現其清秀氣質！劇情講述女主角劉浩存與男主角張譯在西北戈壁沙漠經歷九死一生，劉浩存的造型蓬頭垢面，但仍難掩秀氣，獲張導激讚可塑性極強！一眾演員日前出席新片首映，皮膚白皙的劉浩存終於現真身，見其身形纖瘦，穿短褲大晒白滑長腿，內地傳媒紛紛形容為「驚艷亮相」，更指她是歷代最美「謀女郎」。

守信「等着」免曝光

當年周冬雨參演《山楂樹之戀》以素人身份出道，劉浩存亦然，年僅20歲已擔正《一》片引起熱議，成為網上熱搜人物。張藝謀透露幾年前拍《影》時已想起用她，可惜因劇本改動，而當時她年紀太輕，所以最後安排由關曉彤演出。問到他為何選中劉浩存？他說：「她還沒有考上『北舞』的時候，自己就曾對她說過讓她好好練習，無論她考上哪個學校，最終我們都可能會找她拍電影，希望她不要曝光。」

事隔3年，他開拍《一》片時突然想起劉浩存，並吩咐副導聯絡，而劉浩存亦有守信「等着」，令他大為感動！張藝謀在新片首映時受訪，分享挑選演員的準則，又補充指表演是難度很高的事：「大銀幕反正要臉小，臉大了不行，最主要是眼睛，內心理解力要強，眼睛的傳神非常重要。」似乎劉浩存就滿足了他各項要求！

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