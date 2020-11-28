雨僑女皇式坐月待遇！伯娘買20斤薑出海釣石崇魚

歌手雨僑今年8月為老公羅力威誕下女兒羅約彌，但坐月期間冇請工人同陪月幫手，落手落腳照顧囡囡嗌晒辛苦，但幸好有屋企人幫手！佢喺社交網透露呢位屋企人，原來係住喺長洲嘅伯娘！為咗雨僑坐月坐得好，伯娘真係出心出力，除咗買咗20斤薑畀佢洗手洗面外，仲用埋靚陳皮畀佢補身，佢留言：「我伯娘人稱5嫂，係長洲天字第1號湊仔高手，沒有之一，佢來無蹤去無影，到第30日就會清晒個雪櫃同佢自己嘅用品，然後靜悄悄返咗去同伯伯拍拖。呢1個月我完全冇掂過生水，伯娘劈咗20斤薑總共沖咗3次涼，簡直掃咗菜檔個場，再大樽小樽用嚟洗手洗面，自己拍薑沖涼效果真係唔同啲。我有自己準備嘅月子廿八方同炒米茶，伯娘都嫌唔夠，仲要加埋佢喺特定年份月份買嘅果皮，再喺長洲曬咗唔知幾多年，真係聽到都覺得複雜。」

最勁係伯娘為煲新手媽媽恩物「石崇魚湯」，但奈可街市實在太難買石崇魚，出動成班親戚喺長洲釣一堆畀佢，令雨僑笑言經歷咗「長洲人誇張坐月大法」：「係呀我都聽到黑人問號，不過喺長洲，魚真係最不缺，總之最後佢哋係去釣石崇魚嚟煲湯畀我，因為有呢班好crazy嘅長洲人，我坐月嘅日子係可以好好調理。」

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