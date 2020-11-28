12.8發行「聖誕郵票IV」特別郵票

【特約報道】發行日期 : 二○二○年十二月八日

聖誕老人來了！香港郵政全新一套聖誕郵票將於今年十二月閃亮登場!一套四枚的郵票加上燙金印刷，以生動有趣的插畫，展示聖誕老人於普天同慶的佳節來到香港傳遞心意，在旅途上不忘與伙伴把臂同遊，感受香港的地道特色，不但往茶樓品嘗香茗美點，打韆鞦、維港海旁耍太極，並乘坐電車向市民送上禮物和節慶祝福。香港郵政亦會同時發行多款郵品，包括一套四款自動黏貼郵票小型張，延續郵票中的小故事，以簡約幽默的設計讓大家會心微笑。

$2郵票及自動黏貼郵票小型張──聖誕老人初到香港這個「美食天堂」，當然要試試地道的「一盅兩件」，感受一下中式聖誕大餐的滋味！郵票小型張上的聖誕老人不在雪橇上派禮物，改以點心車分享美食，同樣發放無比歡樂。

$3.70郵票及自動黏貼郵票小型張──飽餐一頓後便要開始忙碌的工作，聖誕老人派送禮物期間忙裏偷閒，與馴鹿到遊樂場打韆鞦、瀡滑梯，重拾童年時的快活時光。這有勾起你們昔日的愉快記憶嗎？

$4.90郵票及自動黏貼郵票小型張──聖誕老人來到維多利亞港海旁與眾同樂，不分中外一起耍太極健體養生，連薑餅人也不禁手舞足蹈一番。郵票小型張上的聖誕老人和薑餅人在舒展筋骨後下棋為樂，享受片刻閒情逸致。

$5郵票及自動黏貼郵票小型張──來到高樓大廈林立的港島，聖誕老人以地道的交通工具穿梭其中，帶着雪人和薑餅人坐電車派送禮物，沿途欣賞香港城市美景。你有在維多利亞公園遇上他們嗎？

小全張上的聖誕老人帶着薑餅人乘坐渡海小輪，穿梭維港兩岸大派禮物，順道欣賞維港優美景致。自動黏貼小全張加入香港特色元素，拼湊出“MERRY CHRISTMAS”的字樣，為大家送上暖暖的祝福，讓這片土地在萬眾歡騰的熱鬧中洋溢着愛、和平與歡欣。

郵票(1套4枚)

Mint Stamps (A set of 4 stamps)

自動黏貼小全張(嵌有1套4枚自動黏貼郵票)

套摺(內附1套4枚背膠郵票)

郵資已付聖誕卡 (本地郵資) 1套4張