一田購物優惠日逾萬件貨品1折起　市民購物做足防疫措施

半年一度的一田購物優惠日開鑼！由即日起至12月1日，港九新界12間一田分店加9個特別展場同時勁減7日。適逢一田30週年，今年推出多款「週年限定$300必搶貨」，加上「1折起電視區」及「1折震撼價每日瘋搶」，衣食住行過萬件筍貨1折起，精明消費者定必要為留家抗疫入貨!

一田購物優惠日昨日（25日）正式開始，東網記者率先去到沙田分店，在下午2點正式開賣前，門外已有市民排隊，紛紛想以平價買得心頭好。因應疫情，市民排隊時亦有相隔一段距離，並於進入店舖時量度體溫及消毒雙手，做足防疫，大家買得開心又放心!黃太趁首日優惠到場掃貨，不足半小時已花費逾2000元購買家品及玩具，直指價格十分優惠，減價期間會再來購物，「而且疫情期間冇咁多人，行得好舒服，畀錢都唔使排隊。」而育有兩子女的龍太則花費約1000元購買小朋友的衣服、鞋、玩具等，其中兒童波鞋較平時便宜許多，為他們這些父母慳了不少，「疫情期間呢個折扣都幫補到少少。」

為慶祝一田30週年，於11月26日特設$300必搶貨！例如南北行至尊十全十美鮑魚養生福袋，含特級厚身花菇皇200克、澳洲產鮑魚(2隻)、多款滋潤湯包等只需$300(38折)！購買Nescafe Dolce Gusto咖啡膠囊滿$450，即可低至2折以$300換購Nescafe Dolce Gusto LUMIO咖啡機乙部，勁慳$1,090。

抗疫期間，打機煲劇成為不少人留家的樂趣，一部高質素的電視又怎可以缺少呢？一田搜羅多部勁減高清靚聲電視，入門級TCL 32” LED iDTV僅以$198(1折)發售！想提升視覺享受，可以$2,980(38折)入手TCL 50” ANDROID TV，配搭1折HISENSE2.0聲道無線喇叭$129(11月27日限定)，享受戲院級家庭影音！

疫情下練成好武功的居家廚神，可以趁1折優惠為廚房增添裝備！PRIMADA 6L快速智能煲具有精米及糙米煮飯、煲粥、炖湯、焗蛋糕等功能，僅售$168(1折，11月26日限定)；德國品牌Fissler 32cm Rex多層鋼中式炒鑊只售$398(13折，11月28日限定)。

一田購物優惠日今年亦加強美肌陣容，齊集逾30國際知名美肌化妝品牌組合，近200套激減組合12折起發售！秋冬保濕護養，必定入手雪花秀皇牌潤燥再生精華套裝$1,020(53折，11月26日限售)；隨時噴噴Melvita皇牌有機玫瑰花水套裝$248(46折，11月27日限售)；Shiseido Ultimune紅妍肌活免疫再生精華組合$1,050(半價)及Estee Lauder升級再生基因修復精華50ml套裝$800(55折)。

未能旅行又掛念日韓台等多國美食？一田購物優惠日分2星期帶來超市美食折慶，首星期(25/11-1/12)帶來台灣超地道老媽拌麵麻辣鴨血寬粉(540克)$100/2盒(77折)，還有多種口味Tabete日本拉麵(北海道元貝湯/北海道海老味噌湯/近江牛骨醬油湯/霧島黑豚骨湯/宮城縣渡螃蟹鹽湯)$58/5包(53折)，不妨加配日本北海道碎帶子(特級/A級 約1公斤)每包$198(71折)，或越南急凍虎蝦仁(約500克)每包$65(66折)，炮製一碗足料日本風味拉麵！

一田購物優惠日又怎可以沒有超人氣卡通萌物？今次有Sanrio經典角色Hangyodonz(小水怪)、Cherry Chums，來自法國巴黎繪本主角麗莎與卡斯柏、麥兜等等多款床品套裝，只需$199起！麥兜床品套裝更是由「麥兜媽媽」麥家碧親自監製，Fans絕不能錯過！

優惠日期間，用一田信用卡或恒生信用卡即日累積簽賬淨值滿指定金額，即可換領高達HK$250一田現金優惠券/禮券，送完即止，入場記得賺到盡呀！