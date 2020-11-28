【玄之又玄】燈飾設計　影響全家運程

步入11月尾，市面上開始出現聖誕布置，當中又以燈飾最耀眼！事實上，說到營造氣氛，燈飾是公認的能手，難怪現代家居的燈飾設計五花八門，甚麼款式和顏色都有。不過，在選購燈飾時，必須考慮它的款式是否配合家居風水，因一旦選錯了，分分鐘會影響家人運程！

要點1：圓形最理想

在眾多形狀的燈飾中，圓形是最理想的，皆因它帶有生動、溫馨之意，並有助驅走家中的煞氣；相反，方形的燈飾主靜態，令家居顯得死氣沉沉，煞氣亦特別重。

要點2：忌三尖八角

三尖八角的吊燈不利於家居風水，尤其是尖角向着地板，可構成一種煞氣，影響屋內人的運程，加上吊燈高高掛在天花板，煞氣會向四方八面沖射，破壞力不可小覷。

要點3：光管宜加罩

傳統的長形光管恍如一把利劍，最忌安裝於經常出入的大門口上方，容易招致血光之災，化解方法是在長光管加上燈罩。

要點4：射燈勿照頭

射燈的光度通常較強，直接照到家人的頭上，可形成強光煞，易令人出現脾氣暴躁的情況，建議把射燈射向牆上，以減低煞氣。

要點5：留意燈泡數目

一般吊燈都有幾個燈泡，不同的數目有着不同寓意，其中4、6、8、9為吉數，例如4顆燈泡利讀書考試、6顆燈泡主升職加薪等。相反，2、3、5或7顆要避忌，因它們分別代表不同凶星，觸動到它們就大件事了。

值得一提，燈泡數目是以每組燈飾計算，並非全屋燈泡的總和，而燈泡數目總和只計尾數，例如12顆燈泡，即尾數是2。如果燈飾的設計是幾個燈泡包圍一個，中央的1顆並不計算在內。