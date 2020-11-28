【黃鴻升生忌】楊丞琳靠P圖影大合照　女友：人勒？

台灣男星黃鴻升（小鬼）9月時在家中猝逝，今日係佢37歲生忌，其生前好友楊丞琳凌晨零時就喺社交網上載一張與許瑋甯等好友組成嘅「華岡5人幫」合照，留言：「生日快樂！未來不會再發你的生日po文囉～我選擇放心裏，反正這天我一直都記得，你知道的！我們5個早該拍紀念合照了，講了好久始終沒有行動。從未想過，是以這樣的方式呈現...」佢又透露拍攝當日大家都吵吵鬧鬧，許瑋甯更表示：「感覺⋯離你好近好近，彷彿都能聽到你大笑…」原來佢哋靠P圖與小鬼合體，唔少網民睇完都落淚，直言「我的天啊！！！！這張圖真的太可怕，好像他本來就在那裏一樣，真的哭😭😭」、「好有紀念意義的一張照片！❤️他一定會很喜歡的！」

而小鬼女友峮峮就上載去年佢親手為小鬼整嘅生日蛋糕，同埋佢生日時，小鬼送畀佢嘅生日卡，上面寫道：「未來你的每個生日，我都要跟你過。」兩人只係一齊過咗2個生日，如今就天人永隔，令佢笑言：「人勒？好啦不開玩笑了～生日快樂，感謝你出現在我的生使中，願所有你愛的、愛你的人都能快樂、善良。」

小鬼妹妹就發長文表達對哥哥嘅思念：「生日快樂，我真的很想你，很想很想。」

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