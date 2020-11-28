新婚張寶兒終於晒行禮相：從浮光掠影中甦醒

「我期待有一天，和你走的回憶點滴昇華﻿」

無綫小生袁偉豪（Ben）上周二（25日）秘娶29歲女友張寶兒，於7,000萬新居的會所舉行婚禮，神神秘秘嘅二人雖然行完禮都有見傳媒，不過就未有公開過多婚禮細節，事隔好幾日，張寶兒終於晒出行禮相，同大家開心Share當日嘅愉悅！

相中見二人在純白布置嘅場地下行禮，多位親友坐在觀眾席見證，而兩位新人就不斷又攬又錫，寶兒更高舉花球綻放笑容，Ben又細心為寶兒擦拭感動淚水，場面好不溫馨。寶兒發文笑言自己當日已「失憶」：「是夢幻的﻿！緩緩，緩緩地從浮光掠影中甦醒起來，回看無數親友的相片短片，才記起發生過甚麼事情…﻿」

寶兒續許下終生承諾，望與老公仔袁偉豪白頭到老：「我期待有一天，和你走的回憶點滴昇華﻿，醞釀出像酒紅花雲一樣﻿，至醇的愛情與承諾﻿，我們再在那酒紅花雲下﻿，白頭偕老。﻿」甜蜜滿瀉。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc