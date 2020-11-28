郭可盈51歲生日孖林文龍飲到面紅紅　網民激讚Keep得好

尋日踏入51歲嘅郭可盈，連日嚟都不斷同友人慶祝，但正日就當然要留番畀家人啦！佢哋一家三口喺維港夜景伴隨下慶祝，郭可盈同老公林文龍頭貼頭舉杯Sweet爆合照，仲飲到面紅紅，非常高興！

唔只咁，家人又為壽星女以氣球及佢英文名Kenix布置屋企，簡單得嚟又有心思，佢留言：「感謝至親、至愛、摰友給我的愛及粉絲們的祝福🌹，不論是簡單的、華麗的、浪漫的慶祝，其實最重要的是『有你們同在』！ 😘I Love You All ! 🎉🥰🥳🌈🎂🥂🍾💝#浪漫溫馨#精心布局」又不忘話要繼續謹守禁聚令！

唔少網民都大讚佢Keep得好好，點睇都唔似50+1，連曾同林文龍合作劇集《那些我愛過的人》嘅連詩雅都忍唔住問：「點解你哋兩個都可以keep得咁好😭😭😭😭」林文龍就笑答：「你請我食飯話你知！」

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