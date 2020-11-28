張韶涵、張鈞甯示範　改善駝背、踢走虎背熊腰！

駝背不但影響儀態，更有機會令整個人看起來更矮和虎背熊腰！想防止駝背和保持良好體態，就要向張韶涵及張鈞甯偷師。（互聯網）

都說學跳舞的人特別有氣質，除了因為她們渾身散發藝術氣質，更因為練舞而習慣性挺直的完美體態亦加分不少。不自覺駝背是不少人的通病，不但會讓整個人的氣質大打折扣，還會造成虎背熊腰、假肚腩等問題，大大的影響別人對自己的觀感。台灣哥歌手張韶涵和女星張鈞甯都是女神級人物，無論皮膚、身材、體態都是一等一的好。現年38歲的她們依然是少女感十足，對於體態的管理都有各自的方法，就讓我們一起跟着女神的步伐偷偷變美吧！

張韶涵─自測站姿法

很多人之所以有駝背和骨盆前傾的問題，都是因為長時間的站姿不正確所致，如果長期不改善的話很容易造成肌肉痠痛、小腹突出的問題，所以提醒自己改善站姿尤為重要。假如你不確定自己站姿對不對，不如試試張韶涵跟Blogger「深夜徐老師」分享的「三角形自測站姿法」。

首先如常站立後，把雙手合併成倒三角，放在小腹位置。然後挺胸、收腹，注意腰部不要向前傾。最後低頭往下看，如果看到完整、垂直的三角形則站姿正確，反之，三角形往前、後傾則代表不完整，需要改善。張韶涵表示在自時留意胸部必需向前挺、肚子往內收及臀部要收緊，最後她提醒站的時候臀部不要向後撅，因為這不但不是翹腎，反而會令腰部肌群變緊，如果習慣向後撅，可能是骨盆前傾的症狀。

張鈞甯─兩步開肩動作

要數人體裏面活動量最大的關節，肩關節就是其一，長時間使用很容易造成慢性勞損，輕則造成駝背、肩部動作受限的問題。重則會造成慢性肩周炎、肌肉疼痛。而開肩動作就可以起到一個保護作用，堅持正確的開肩動作可以放鬆肌肉，令肩頸更靈活，同時更可鍛煉胸部肌肉，改善駝背。

「運動狂人」張鈞甯不但將跑步融入生活，而且喜好健身和養生，她參加節目《你好生活》時就分享了一個自己常做的開肩動作，可以深度拉伸肩背部肌肉。首先右腳跪地，左腳伸直，兩者呈90度，左腳最好鈎住重物（如枱腳）以免自己失控反轉。然後向前伸直右手，向下穿過雙腿中間，貼着地面順勢向身體後方延伸。直至右手、右肩、頸和頭部碰地，保持平衡維持動作10秒。