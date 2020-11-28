【集體回憶】尋找周星馳電影拍攝地　最難搵竟然係…

周星馳嘅電影絕對係唔少香港人嘅集體回憶，最近就有網絡紅人Hebe去尋找當年拍攝嘅場所！

Hebe話其中一套佢睇咗好多次，對白由頭到尾都識背嘅戲，就係1992年嘅《逃學威龍2》，佢去到北角寶馬山搵戲中嘅「Adam Smith國際學校」，發現取景嘅學校變咗唔少，包括正門、新校舍等等，但標誌性嘅長樓梯依然「健在」，仲有樹嘅圍欄，唔少學校內部嘅裝修一個欄、一道門都依然冇變！呢段片已經超過28萬次瀏覽，可想而知大家都對呢套戲有幾咁着迷！

另一段片，係佢重返星爺另一套戲1995年《回魂夜》嘅拍攝現場—將軍澳厚德邨，其中一個點係迴旋處，就係李氏夫婦跳樓跌落嚟死嘅位置！而另一個重要場景就係德裕樓，Hebe更深入樓宇，去到9樓探索，見到保安隊長盧Sir匿埋嘅消防喉轆處，又去到後樓梯，即係李氏夫婦拜祭李老太嘅地方、李老太人頭位置、星爺同「Lily」傾偈位置！佢又去到厚德邨商場，不過變咗好多，好多地方又似又唔似咁！

Hebe除咗沉醉於搵電影拍攝場地，佢仲因為係張國榮（哥哥）歌迷，而做咗一件最瘋狂嘅事，花盡人力物力去考證，嘗試搵出哥哥成名作《Monica》MV淺水灣拍攝場地！佢更去到圖書館搵城規地圖，最後排除海灘道53號與55號、海景大廈（現為Club One）及淺水灣酒店等地方，得出最大可能係前身名為麗都商場嘅The Pulse！雖然經過幾番比較，但佢都唔100%肯定搵啱地方，不過MV女主角吳家麗就證明係喺麗都拍攝，唔少網民都大讚Hebe好有誠意，多謝佢嘅努力同付出呀！

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