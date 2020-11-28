渴望生B　鍾舒漫高呼好想結婚

歌手鍾舒漫（Sherman）接受電台節目訪問，剖白了去年醞釀離開英皇娘家的念頭：「知道自己今年9月約滿，就一直留意自己嘅感覺，有想過離開後會恐懼？又想到喺公司咁長日子，我想做啲嘢係咪完全做到？最後下定決心（離開），感覺好平安、再冇恐懼。」

談及在英皇的15年歲月裏，有得有失，公司讓她在樂壇有了一個位置：「雖然公司畀我好大自由度，但始終都係一大班人決策，太多人involve我就有好大壓力，依家我可以好快下決定，責任我一個人承擔。」

今年隨妹妹鍾舒祺當獨立歌手的Sherman，在音樂事業先起步，但感情路上，妹妹於去年就跟拍拖5年的結他手結婚。坦言好羨慕妹妹找到好老公：「我係好想結婚，過一段時間二人世界之後生BB，我唔想太遲生BB，我真係想生！」

問現在可有對象？她欲言又止說：「可能有啲事發生咗冇畀人知道，哈！（依家有約會？）冇呀！唔知喎！答唔到！人生總會出現你會覺得合適嘅人，如果我一公開（對象），就代表我結婚！」

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