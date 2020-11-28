勁錫粉絲！歌迷求婚成功　張敬軒即封人情唱冧歌

張敬軒的《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》第六場，邀請被他一手捧紅的家傭「遮遮」坐VIP位睇騷，他唱完《桃色冒險》後笑住話：「畀個背脊大家睇吓先！都算係我紅館開演唱會以來最少布一件衫啦，我唔係偶像派，多得食姐姐啲麵包、白粥，食到個背脊瘡都冇粒！」繼而軒仔話：「未加場前本身今晚係尾場，我一早預備請咗好多好朋友、家人來睇.....」聰明粉絲不停大叫：「遮遮」，軒仔就笑着介紹：「我想同大家介紹一個好朋友，佢就係每日喺網上見到幫我煮早餐嗰位姐姐。」「遮遮」隨即開心起身同台上面的軒仔及觀眾打招呼，令全場觀眾掌聲、歡呼聲不斷！

「遮遮」見軒Sir好開心，觀眾又好熱烈，突然於座位邊抽起一袋麵包似向軒Sir示意已經準備了他明天的早餐，全場再次爆笑及掌聲。見到「遮遮」揮着麵包，軒仔都忍唔住大笑反問：「What？！ no bread again！啲包係.....for breadfast or 消夜？hahahahaha......thankyou anyway for comimg……」觀眾再次笑到碌地。

軒仔話「遮遮」本來是照顧他來港團聚的父母，最初到港時，家傭有問他：「Sir，我好耐未照顧過teenager！你有咩想食？煎蛋？煎腸？嗰啲大家都喺網上見到啦，哈哈哈....佢雖然唔係我心目中，朝朝可以畀個半島早餐我啲工人，但當我影完佢煮畀我啲早餐，分享出來畀大家咁開心，帶到畀好多人歡樂，所以我今晚要多謝吓『遮遮』，Thank you for bringing the joy to my life！你為好多朋友帶來多快樂。」獲得掌聲的「遮遮」再企起身多謝大家支持。

到「安歌」時，軒仔突然話：「昨晚我好夜都瞓唔着，於是又喺網上碌碌吓發現社交網 inbox裏面收到一條短訊，跟住我收到一段片，我同佢交流咗一段時間之後，我決定喺呢度播出呢條片。」然後大螢幕上見到男歌迷向女朋友大講感人說話求婚。當見到女友答應時，全場觀眾亦報以熱烈掌聲祝福這小情人。

軒仔見男歌迷求婚成功，興奮大叫「恭喜你呀！」而該男歌迷就向軒仔示意多謝開心到熱淚盈眶。軒仔此時於台上拿出印有「軒」字的利是封，向一對小情人說：「我係一個好傳統的人，一對新人最緊要利利是是、 身體健康、小弟我不知你哋幾時擺酒，唔知我可唔可以出席，所以提前放低人情先！畀封『老毛』你，有我親筆簽名！永結同心幸福美滿！完騷後你哋去搵工作人員拎啦。」 再送上《找對的人》與全場觀眾一同祝福這對新人幸福美滿。

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