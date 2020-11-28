黃鴻升獲頒2大獎　柯有倫：他永遠在自己心中

今晚舉行的網上媒體AEG Music Channel音樂排行榜頒獎典禮，也會頒發獎項給在香港有超卓成績的海外歌手。今天冥壽的黃鴻升（小鬼），曾來港出席第2屆頒獎典禮，今年未能到場，大會將在晚上頒發2個大獎「鑽石國語男歌手」和憑《扛得住》得「鑽石國語歌曲 」獎，小鬼好友柯有倫、竇智孔表示望大家繼續支持他，把他的作品和他的好放在心中。

柯有倫和竇智孔在短片中表示：「慨嘆黃鴻升不能親自來拿獎，柯有倫祝兄弟黃鴻升生日快樂，他永遠在自己心中。」竇智孔又說：「28號是黃鴻升的日子，也希望香港的朋友遇上甚麼困難也要『扛得住』，而小鬼樂團TAT會帶着小鬼精神，創作更好的作品陪歌迷度過不同階段。

女歌手丁噹奪得「鑽石亞洲演繹女歌手」，她分享得獎感受：「感謝香港粉絲外，香港的歌手一起努力加油。」馬來西亞歌手黃明志獲頒「鑽石國語男歌手」及「鑽石合唱歌曲」。唐禹哲的《算了吧》及台灣樂圑八三夭的《想見你想見你想見你》獲頒「鑽石國語歌曲」，八三夭也成為「鑽石亞洲人氣樂團」，台灣天圑五月天的師弟呂思緯（鼓鼓）憑爆燈人氣得到「鑽石觸目人氣偶像」獎。

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