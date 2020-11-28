本日日本：粉絲必買！《鬼滅之刃》出即影即有相機Boxset

動漫《鬼滅之刃》在港、日、台等多地掀起熱潮，單單在香港，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映10日已經突破2,000萬票房，人氣爆燈！就連周邊產品亦愈出愈多，最近日本相機品牌Fujifilm便推出了「即影即有相機“Cheki” instax mini 11『鬼滅之刃』限定BOX」，分為「炭治郎Cheki BOX」和「禰豆子Cheki BOX」兩款，前者有配上黑綠市松紋的即影即有相機 instax mini 11，而後者則有配上粉紅麻葉花紋的instax mini 11。另外，兩個BOX各配備相應款式的相紙、相機帶、收納袋和一個炭治郎木箱型相紙收納盒，可以把相片放入箱內，保存美好的回憶。產品即日起可於日本電器店及Fujifilm網站預訂，並於12月10日正式登陸日本各大電器店，想入手的朋友要留意啦！各售14,850日圓（約HK$1,099）。