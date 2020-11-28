陳瀅聖誕照返加拿大過　隔離14日都肯！

就到聖誕，雖然疫情嚴峻，但各大商場依然會布置一番，令到大家感受節日氣氛，日前藝人陳瀅、余德丞、李爾晨、丁子朗、吳偉豪、魏浚笙等出席時代廣場聖誕活動！

每年都會回加拿大與家人歡度聖誕的陳瀅，今年也不例外，就算要隔離她亦樂意：「過往聖誕跟新年一定會返溫哥華陪屋企人過節，今年雖然疫情關係，但係我想只要隔離14日就可以陪屋企人過聖誕啦。」陳瀅又透露最近不用開工的話多數留在家中煲劇，睇些有關聖誕的電影，例如《Home Alone》，自己製造聖誕氣氛。談到聖誕願望，她說：「一定係希望疫情可以快點結束，可以快點找到疫苗。」

而丁子朗表示：「新年同聖誕通常都會同屋企人一齊食飯，今年因為疫情關係，可能很多事都未必做到，惟有同身邊的人食飯行街都一樣開心。大家無法去國外消費，惟有留在香港shopping刺激本港經濟。」

余德丞表示：「聖誕未必會出去一班人食飯或打邊爐，因為都係健康最緊要。一個人在家通常都係執吓嘢或者砌吓Lego，一係就打吓機，做吓運動，睇吓劇，沒有甚麼特別。」

《愛．回家》暖男吳偉豪表示：「聖誕新年會同家人一起吃聖誕大餐， 因為媽媽很喜歡下廚，會烤火雞之類慶祝。」

憑真人騷《調教你男友》而成為女生新寵的魏浚笙表示：「以往聖誕新年都會同家人朋友慶祝節日，今年就會留在香港同屋企人一齊布置聖誕樹，疫情嚴重不可以出街時，會在家唱歌同做gym。」

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