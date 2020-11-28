終於等到！第3代Snoopy Speedmaster現身！

瑞士高級腕錶品牌OMEGA推出Speedmaster Silver Snoopy Award特別版腕錶絕對唔係第1次，因為第1代「黑面」及第2代「白面」分別於2003年及2015年已經登場，但當時只係限量推出5,441枚（紀念太陽神13號總飛行時間142小時54分41秒）及1,970枚（執行太陽神13號任務年份），當年要入手已經唔容易，依家想買番簡直難過登月！幸好，今年OMEGA藉着榮獲NASA所頒發的Silver Snoopy Award 50周年紀念呢個大日子，所以相隔5年後再次推出第3代「銀面藍圈」，而且最重要係今次呢款特別版腕錶並無限量推出（當然唔係Walk in任買），相信有心買又夠爽手的話訂到錶既機會一定比前兩代大好多。

這枚2020年版本Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary採用直徑42mm不銹鋼錶殼設計，藍色陶瓷錶圈飾有白色珐琅測速計及經典「Dot over Ninety」刻度，銀色錶盤用上純銀Ag925物料作雷射雕刻，9時位置有以壓印形式出現穿上太空衣的Snoopy圖案，設計完全參照Silver Snoopy Award得獎者的純銀襟章去設計。另外於3時及6時位置的藍色小錶盤則配上以藍色PVD（物理氣化沉積）處理的角形小時刻度及指針，內裏搭載Co-Axial Master Chronometer 3861機芯，除了具備防磁功能外，腕錶更有由瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology,METAS）所頒發的Master Chronometer證書，以凸顯其可靠性。

除了錶盤配色組合有別於前作外，今回新版Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary的錶背設計亦極具玩味，透過藍寶石水晶底蓋就可以見到有月球及地球圖案。當啟動計時秒針，Snoopy就會乘坐太空船從地球飛到月球環遊，而地球圖案與錶盤的秒針同步會每分鐘轉動一周。同時底蓋亦有採用Naiad Lock技術達致精準定位，確保所有鐫刻字樣如太陽神13號執行任務月份及OMEGA榮獲Silver Snoopy Award日期，可以排列工整向上，紀念雙方超過半個世紀的友好關係。