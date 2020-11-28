【曾患重病】張達明避人同野豬跑步練氣

藝人張達明及楊詩敏（蝦頭）出席為中學生而設的演技工作坊，跟大家分享演戲心得，方紹聰亦有到場學習及玩演技遊戲。達明及蝦頭透露有意合作，達明表示：「有諗過同佢啲劇團合作，但依家（疫情）咁亂，我又有太多project喺手，拍劇、編劇、舞台劇、電影，今日好有趣，我今日當醫療架啦，個人都精神啲。」

講到蝦頭明年1月上演兩星期舞台劇，問到可有因疫情受到影響？她表示：「依家都開始排練，我哋都諗定應變方法，可能到時會演埋、拍埋擺上網播，有幾個可能性。」問到疫情可有影響其他工作？她表示：「本身好似多番啲工作，但最近又有少少卻步，但我12月會排舞台劇同拍戲。」

講到現場約50人，問到現時可擔心去人多地方？達明坦言：「我梗係擔心啦，我曾經患重病，所以依家都會盡量避開人，又會戴眼鏡、口罩同洗手。」他又笑言現時減少出街：「我會去荒山野嶺嘅地方，剩係見到野豬，我都想同發哥（周潤發）跑步，但唔得，係間中跑下，因為我跑唔到斜路，惟有同野豬跑步。」他又謂現時朋友聚會都取消，開會要少於4人，現時不用覆診，但有時會做針灸及推拿。

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