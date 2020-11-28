劉浩存周冬雨關曉彤金雞戰紅氈　周筆暢「露營帳幕」突襲

劉浩存、關曉彤、周冬雨在金雞紅地氈上各領風騷，點知殺出一個周筆暢，以黃色「露營帳幕」突襲成功。

《第33屆中國電影金雞獎》閉幕式晚上假於廈門舉行，謝霆鋒、黃曉明、鄧超、郎朗、佟麗婭、王祖藍以及譚耀文等出席，當中亮點當然是三位「謀女朗」劉浩存、關曉彤和周冬雨隔空「較技」。

關曉彤穿上白色Tube Dress拖尾長裙出現，相當亮眼；而身穿淡藍色晚裝裙的劉浩存，與張譯一起亮相，劉浩存行紅地氈不慎「撠一撠」，幸有驚無險，而她接受主持訪問時亦頗健談，並透露將為新片《送你一朵小紅花》開工；而周冬雨則穿上一襲銀色吊帶晚裝裙並小露蠻腰，與電影《少年的你》劇組，導演曾國祥、易烊千璽等步上紅地氈，未知是否有份爭影后令她心情緊張，笑容有點繃緊，接受主持訪問時都發言不多，反而，今日正日生日的易烊千璽，獲在場粉絲起哄大嗌「生日快樂」，炒熱了氣氛，導演曾國祥則感謝大會，令他們一班劇組台前幕後可以有機會聚首。

談到眾女星的造型，穿上淡粉紅色泰山晚裝大騷長腿的佟麗婭，相當搶鏡，而周筆暢則「另類出位」，穿上黃色巨型層次晚裝裙，被網友取笑似把露營帳幕掛上身。

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