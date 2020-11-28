Beats×AMBUSH　螢光耳機搶Fo夜行

潮流耳機Beats by Dr Dre最愛跟不同單位合作，齋數時裝牌子，出現過的「面孔」就有BAPE、sacai、UNDERCOVER等等。最近合作「啡唇」單位再增一員，就是當紅日本品牌AMBUSH，兩大牌子共同推出Powerbeats AMBUSH特別版耳機，激罕地加入夜光元素，超搶眼！

外形方面，特別版基本上維持Powerbeats的掛耳式設計，每個耳塞上都有紅色的「b」 字標誌和AMBUSH標誌，並特別應AMBUSH主理人YOON的要求加入夜光元素︰「我住在澀谷市中心，城市入夜後的魅力能給我帶來很多創意靈感。如果能設計出這樣一款耳機，當你深夜在外聽音樂時，也能同樣捕捉到這座城市的能量，一定很酷。」

基本功能就唔算好大驚喜，依然內置Apple H1耳機晶片，可與iPhone極速配對，聆聽時間長達15小時讓，Fast Fuel快充技術更可於5分鐘充出1小時電量，至啱心急人。當然，若聯乘的是真無線的Powerbeats Pro，使用上就更加無拘無束。

Powerbeats AMBUSH特別版耳機現已上市，隨盒附有 Beats/AMBUSH品牌的特製防撕裂便攜袋，方便攜帶，伴樂迷隨時開展夜行生活。