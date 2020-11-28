玩直播點解淆底？Dear Jane無懼疫情下月出大碟

組合Dear Jane今日舉行網上直播慈善音樂會為自閉兒童籌款，直播歷時半小時，他們獻唱了多首熱門歌曲及首次公開演唱全新歌曲《Make Me Stay》。

4位成員受訪時異口同聲表示唔夠喉：「我哋之前都做咗2、3次直播騷，但只係得啲機械同我哋4個人，真係會淆底，因為冇人畀反應，今日有工作人員同傳媒已經最多人，聽到有幾個人嘅歡呼聲，自信即時返嚟，感覺似初初夾band得好少觀眾睇，見到有人喺現場真係流淚。」

雖然疫情未消停，但他們如常於下月初推出大碟：「先出digital，實體碟隔1星期出，今次有3首英文歌，其他係廣東歌，我哋已經有11年冇出過大碟，之前都係出EP或者單曲，下次再出大碟可能係2030年，再下次2040年應該等唔到，哈哈。」他們稱疫情下仍有工作及推出大碟非常感恩。

另外，主音黃天翱（Tim）的太太楊洛婷是音樂會主持，問到對方是否免費做司儀？Tim坦言：「唔係，大家做同一個job好開心，疫情下有工作好開心，今年大家都少咗好多嘢做。」

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