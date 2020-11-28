《緊急救援》下月內地公映　彭于晏提早隔離配合宣傳

由林超賢執導的英皇電影《緊急救援》，受新冠肺炎疫情影響，上映日期多番改動，原定於明年大年初一「賀歲檔」上映，不過近日傳來該片將提早於下月18日在內地上映，一眾台前幕後獲悉喜訊興奮不已，而外語片《神奇女俠1984》亦安排於同日公映，實行中、西巨片與大家同步歡度聖誕。

雖然香港映期尚未落實，但林導受訪時表示，對內地檔能提早面世感高興，他說：「經過多番計算之後，都覺得早啲上好，我相信佢哋對市場嘅反應，在於我嚟講，套戲擺咗咁耐，都希望快啲拎出嚟畀觀眾睇。」為配合連串內地宣傳活動，一眾演員也騰出檔期，原定林導日內飛北京接受14日隔離，然後會合男主角彭于晏（Eddie）等人，奈何疫情仍然嚴峻，故仍靜待電影公司安排，他說：「啲演員好好，個個都配合，Eddie仲專登提早由台灣飛過去，為隔離做好晒準備。」

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