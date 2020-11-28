慘遇渣男！梁皓婷無辜變小三

《超級巨聲2》出身的歌手梁皓婷（Shadow）為微電影進行拍攝，她稱今次角色較活潑及主動，跟以往飾演的港女及大小姐角色分別很大：「對我嚟講都係新突破，而且我個樣比較cool，所以我對鏡練笑都練咗好耐。」她透露其中一個場口要她整個人浸在浴缸內：「到時要閉氣演出，我自己都幾期待，事前已食定維他命C，做足防禦措施。」電影角色對愛情積極進取，但Shadwo現實中性格內斂及慢熱，從來不會主動出擊。

雖然Shadow人行11年，但明年才會有首隻新歌《影子也會難過》派台，並角逐新人獎：「其實本來計劃今年出歌，但因疫情而延期，每日都太多變數，所以都考慮唔到咁多，只可以盡能力做到最好。」該首歌將成為微電影主曲題，內容講述默默為另一半付出，但仍未能感動對方，Shadow自言在愛情上曾有過痛苦經歷：「人生總會遇到一兩個渣男，雖然痛苦，但都係學習。有個男仔拍拖前同我講係單身，拍拖後發現佢原來有女友，我被成為第三者，我仲係由朋友口中先知。我初時好傻咁信佢會改，但幾個月後發現係不可能，嗰一次都好深刻，講起都會隱隱作痛。」她稱現時已有一個發展中的對象。

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