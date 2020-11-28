與緬甸影后鬥戲搏晒命　張建聲減磅增肥再減磅

張建聲與緬甸影后合作的新片要減35磅，之後接拍的電影又要增磅，但增磅後又要減磅，真係搏晒命。

藝人張建聲（Justin）出名為拍戲搏晒命，經常為演角色作「自殘式」演出，早前，他為電影《一秒拳王》演拳手，40日內由圓潤身型狂操變「肌男」，出來效果極佳，可惜賠上了健康，由於操練過急令身體不勝負荷，曾出現心跳紊亂，還一度休克，醫生嚴重警告他 不能再這樣極速增磅及減磅，否則，心臓負荷不到，隨時命仔不保。

近日張建聲又再接受挑戰，一口氣接了多部電影，當中又要將身體「搓圓撳扁」，明年1月接拍一部泰國電影，與緬甸十大美女之一的影后Wutt Hmone Shwe Yi合作，需要由185磅減到150磅。

近日，影到他於將軍澳寓所附近「喪跑」做運動，期間熱爆剝衫，疫情下缺乏操練加上扁桃腺問題，肌男身型已變成「大肚腩」及「鬆肥臂」，令人「慘不忍睹」。張建聲為了減磅仍不敢怠慢，做運動做到全身濕透、氣喘如牛都堅持繼續操，甚有毅力。

但原來兩個月內減35磅只是「前菜」，3月張建聲再接了一部勵志電影，向香港武俠片致敬，需要由150磅增至200磅以上，6月再為另一套電影，減回150磅身型，由現在計算，7個月內，超過130磅體重落差，完全無視醫生的勸告！

不過，有苦自己知，張建聲今次「玩命」式演出有原因，他接受訪問時說：「自從拍完網劇《反黑》招積呢個幾受觀眾歡迎嘅角色之後，我一度好迷失，冇咗方向，令身邊人好失望，經過一段時間沉澱，我慢慢開始清醒番，好想用行動證明自己毋忘初心，想做個好演員，好記得我偶像周潤發講過『片場飯盒係最好食嘅』，同佢合作《無雙》時，亦喺佢身上學到好多嘢，疫情之下，每一個工作都好珍貴，我希望每個都能演好，至於身體方面，我會依足營養師、健身教練吩咐，每日量住心跳、血壓，一有異常就會即刻停止，同埋我會定期睇中醫，做好保健，大家唔使太擔心。」

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