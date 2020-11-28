周冬雨奪《金雞》影后　黃曉明2度稱帝

《第33屆金雞獎》影帝終於誔生，最後由大熱黃曉明憑《烈火英雄》中飾演的消防員「江立偉」奪得「最佳男主角」獎項，正忙於為英皇電影《戴假髮的人》趕戲的黃曉明，百忙抽空前來出席頒獎，成功再度擊敗同樣受關注的易烊千璽。黃曉明於2013年憑《中國合伙人》拿過金雞影帝，今次曉明2度稱帝可喜可賀！

而28歲的周冬雨憑《少年的你》奪得「最佳女主角」，她飾演的「陳念」10度奪得影后，打破了年紀最年輕的影后紀錄。

周冬雨獲獎後發表感言：「我要和提名證書和獎杯一起睡！都說醜小鴨變白天鵝，我這小黃鴨也能變成金雞。（贏大滿貫心情？）現在已經有4個兄弟（獎杯、表彰證書等）陪我睡了！」

而黃曉明說：「我上來之前手是冰的，現在也是冰的，壓力很大，因為愈來愈多優秀的演員出來了！感謝爸、媽外，最重要感恩我們的消防英雄，沒有他們日常守護和犧牲就沒有我們的幸福生活，這個獎是屬於消防英雄的。感謝曾經懦弱的我、害怕過的我、不自信的我、幼稚的我、不聰明的我，但是現在學會享受這一切了，導演們，請用我吧，做演員這個職業，我希望我是百年老店。」

另外，「最佳男配角」由《烈火英雄》中飾演「魏雷」的印小天奪得，而「最佳女配角」則為《中國機長》中飾演空姐「畢男」的袁泉奪得。袁泉獲獎後表示：「特別感謝這部電影原型四川航空的英雄機組。感謝我的爸﹑媽﹑姐﹑老公及女兒，謝謝你們給我的愛和支持。」

至於郎朗擔任《最佳音樂》頒獎嘉賓時，他將提名名單讀完後，才知獎項因未達標而從缺，其時一臉尷尬。

而穿上黃色層層傘裙的周筆暢為「最佳美術片」頒獎，由動畫片《哪咤之魔童降世》奪得；而佟麗婭又表演又頒獎，她負責頒發的「最佳兒童片」獎項，由《點點星光》奪得；「最佳剪輯」獎為張一博憑《少年的你》奪得；「最佳戲曲片」獎為《貞觀盛世》奪得、「最佳紀錄/科教片」由《掬水月在手》奪得；「最佳中小成本故事片」是《我的喜馬拉雅》；「最佳導演處女作」由申奧《受益人》奪得；「最佳錄音」由吳江的《只有蕓知道》奪得。

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