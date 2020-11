風雨同路25年！吳岱融晒鍾淑慧冧爆心意卡放閃

藝人吳岱融與鍾淑慧結婚25年,恩愛如昔,為紀念銀婚周年,吳岱融喺網上放閃上載咗一段短片,剪輯咗佢哋咁多年嘅相片,十分溫馨。吳岱融留言:「老婆,11月28號是我們的結婚周年。今年是我們的25年啦,好幸運有你陪伴我,25年來的不離不棄,好彩有你,辛苦你喇,亦都多謝你,I Love you永遠愛你!」

鍾淑慧亦十分有心,親手自製咗一張心意卡,寄畀正在隔離中的吳岱融,紅色的心心卡,入面貼咗好多心形貼紙,寫上:「至愛的老公仔,祝我們25年銀婚紀念快樂,可惜你隔離中!辛苦了....如可以的話,我願替你...Anyway,期待明年可以一起擁抱住慶祝,love you very much,love you Forever!」咁冧嘅心意卡,吳岱融當然要同大家分享,佢放上網並留言:「今朝起身一早收到老婆的生果禮物和心意卡,多謝老婆祝願我哋繼續25年!」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc