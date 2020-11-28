風雨同路25年！吳岱融晒鍾淑慧冧爆心意卡放閃

藝人吳岱融與鍾淑慧結婚25年，恩愛如昔，為紀念銀婚周年，吳岱融喺網上放閃上載咗一段短片，剪輯咗佢哋咁多年嘅相片，十分溫馨。吳岱融留言：「老婆，11月28號是我們的結婚周年。今年是我們的25年啦，好幸運有你陪伴我，25年來的不離不棄，好彩有你，辛苦你喇，亦都多謝你，I Love you永遠愛你！」

鍾淑慧亦十分有心，親手自製咗一張心意卡，寄畀正在隔離中的吳岱融，紅色的心心卡，入面貼咗好多心形貼紙，寫上：「至愛的老公仔，祝我們25年銀婚紀念快樂，可惜你隔離中！辛苦了....如可以的話，我願替你...Anyway，期待明年可以一起擁抱住慶祝，love you very much，love you Forever！」咁冧嘅心意卡，吳岱融當然要同大家分享，佢放上網並留言：「今朝起身一早收到老婆的生果禮物和心意卡，多謝老婆祝願我哋繼續25年！」

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