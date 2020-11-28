人妻鬼見愁？黃翊唔怕傳緋聞　照請羅敏莊合作

歌手黃翊出席「AEG音樂排行榜頒獎典禮」，表示參加了微電影比賽，邀得好友羅敏莊擔任女主角，講到他之前邀完康子妮做MV女主角後，即有傳出搭上對方，問又與人妻合作不怕傳緋聞？他即謂：「唔關事，我同邊個合作都有機會傳緋聞，其實頭先我都同蔣嘉瑩翹住手入場，我都問佢驚唔驚，但其實因為佢嚟緊12月頭開騷請我做嘉賓，所以順便宣傳。至於羅敏莊就係因為我之前請過佢上嚟唱live，發現最多火花、最多人睇，所以就再合作。」

講到康子妮現時傳有新歡，問到可覺甩難？他就謂：「唔會用甩難形容，同佢距離好遠，合作完MV之後都冇聯絡。（有冇留意有傳佢同保險上司一齊嘅事？）唔關我事，唔理人哋啦。」隨即扯開話題指現時疫情重來，其飲食生意大受打擊：「今次真係好靜，因為聽講好多『跳舞群組』嘅人住大埔，所以啲人唔敢出街，依家生意少咗9成，收入一定有影響，依家惟有叫員工放無薪假。」

葉振棠要增肥

同場的資深歌手葉振棠，被問到疫情可有影響工作？他笑言：「依家放緊大假，但我每日都會練2個鐘歌，要keep住好狀態，因為我欠咗起碼超過10個演唱會，香港、海外、大陸都要延遲到明年。（影響收入？）唔緊要，都係一段時間，頂得住。」講到他多年來都很fit，他表示有keep住做運動，現時會用跑步機緩步跑，又自爆想增肥：「醫生叫我增肥，以我高度，話我依家太輕，最好重多10磅。」

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