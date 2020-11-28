鄭俊弘未睇過！何雁詩中門大開騷性感

歌手何雁詩出席「AEG音樂排行榜頒獎典禮」，中門大開的她性感上陣，笑言：「都未去到肚臍。」問到老公鄭俊弘（Fred）批准？她表示：「佢冇睇過，但因為今次係我今年第1個出席嘅頒獎禮，主題係華麗，所以着呢條。（之後都會咁性感？）未必，要睇個主題，今年都開心，應該係我第1年可能去齊啲頒獎禮。」講到她今年結婚，音樂方面又好成績，她坦言覺得豐收：「今年雖然疫情好多變化，去唔到旅行，但留喺屋企，同屋企人、狗仔一齊反而搵到另一份享受。」

講到之前奶奶生日，她親自下廚煮大餐：「今個月好多人生日，我、爸爸、Fred、奶奶、Fred家姐，奶奶好開心，因為Fred細佬都喺香港，大家好齊人慶祝，我唔知好唔好味，但我希望佢feel到我心意，佢都好開心。（婚後想多啲做『煮婦』？）都係，其實結咗婚之後我都覺得自己賢淑咗，哈哈，之前成日會嗌外賣，依家就會想返屋企煮飯，又會幫手放狗。」問到何時想做埋「良母」？她就謂：「唔好咁快住，都同Fred傾過，起碼3至5年後，想做下嘢先。」

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