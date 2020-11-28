淋紅油嚇怕？麥長青退股和牛店暫時唔諗做生意

藝人麥長青（麥包）出席「AEG音樂排行榜頒獎典禮」，講到他退股與友人夾份的和牛店，他透露：「係呀，依家仲計緊數。（冇蝕？）會攞番我投資嘅錢，呢4個幾月就當做義工，但都開心學到做呢個行業嘅流程。（下次唔再同人夾份？）做生意一係信人或人哋信你，自己做就得與唔得都係靠自己。（下次想做咩生意？）好多人叫我做番和牛店，但今次都係太太同個女主力幫手，我就負責策劃同輔助，得閒送貨，演員好難擺晒全部心機落去。」

問到退股可關舖頭之前被人淋紅油事？他坦言：「唔關我事，佢哋都好大壓力，因為同咗我之後就好多嘢都畀人講晒出嚟，同埋我嚟緊工作未必兼顧到，拍戲成日要行出行埋，唔想太太咁勞累，佢又要幫手照顧屋企啲長者。（會唔會怕咗做生意？）又唔會，可以搵錢幫補吓，咁多年做生意都有賺有蝕。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc