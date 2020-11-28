做過地獄廚神！唐貝詩為健康創業賣生酮曲奇

藝人唐貝詩、近年主力大陸發展的藝人陳雅麗，及「40億千金」蔡頌思三人志趣相投齊創業，於網上賣生酮曲奇，唐貝詩與陳雅麗親自整曲奇，手法純熟，有板有眼，想不到她們曾是「地獄廚神」，陳雅麗說：「我之前完全冇接觸過曲奇，試過喺屋企自己試，將曲奇放入焗爐焗，之後喺廳玩電腦，後來發現有煙飄出廳，即時走去熄焗爐，當開焗爐時啲煙飄晒出嚟，諗住開大門等啲煙飄走，但搞到成個走廊都係煙，之後管理員上嚟撳鐘，佢以為我屋企火燭，而我嗰啲曲奇變咗非洲曲奇，全部黑色。」

唐貝詩亦試過不少焗燶曲奇的經驗，她表示會不停在網上與網民互動，詢問整曲奇的經驗，坦言廚藝已進步不少：「當然我哋會喺出面搵專業廚師整，但個食譜係我哋研發出嚟，唔係我親自做，所以好安全大家可以放心，我哋都試咗N次，覺得好味先做。」

談及整生酮曲奇的原因，將減肥掛在嘴邊的唐貝詩說：「因為依家市面上冇呢類甜品，對長期減肥嘅我食咗冇罪惡感，肥胖係因為升糖指數比較高致肥，呢個係0升糖，食得健康，糖尿病人士可以有多個選擇。」身形纖瘦的陳雅麗，表示以前完全冇戒糖，她說：「我以前最鍾意食垃圾食品，超唔健康，見佢（唐貝詩）好節制，3年冇食糖，潛移默化下都改變咗，知道糖好多壞處，同埋爸爸近年有糖尿病，開始驚會唔會有遺傳，我本身好鍾意食甜嘢，雖然戒唔晒，但盡量控制。」

她們又表示首次創業為降低成本，會一手一腳打理，由接觸製作工場到包裝、訂單都有親自處理，唐貝詩說：「因為咁投資唔高，我哋最貴嘅放喺材料上。」

場地：Lovexpress

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