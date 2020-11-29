吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：祭祀、開業、立約

忌：作灶、納畜、移靈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 白天可挑戰新戶外活動，但會造成筋肉痠痛的運動或活動都最好避免。

牛：★ 去高級一點的餐廳，購買套票券，可節省金錢之餘，亦可帶來好運。

虎：→ 外出前在裝扮上多花心思也是值得；可使情緒平靜及得到別人的讚賞。

兔：→ 今天不宜在外頭奔波勞碌，否則會有意想不到的壞事情，凡事也要小心！

龍：↑ 靈感如潮推陳出新，有突發奇想的新作風，對藝術設計行業最有幫助。

蛇：→ 明明有機會和暗戀的人聊天，卻因一句無聊說話而打斷了一個大好機會。

馬：↓ 是日沖煞，健康降，要記得要戒除惡習，同時要多做運動保持體魄。

羊：↓ 今日財運較弱，理財無計劃性，會出現經濟緊張的局面。理財要有計劃。

猴：↑ 社交生活紓緩緊張的生活，一舉一動都是令人注目，成為全場的焦點。

雞：→ 你覺得相當疲憊，有時攬太多責任上身，只會自招煩惱，對你沒好處！

狗：→ 口才了得容易結交新朋友，但慎防誤交損友，染上不良嗜好便難以戒除。

豬：↓ 金錢及賭博運差，有閒錢的話可到處遊玩，別浪費在無意義的玩樂上。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：正財及事業運佳，但人氣、自信及戀愛運不穩，求職、轉職及謀事等須避免分心。

金牛：出勤、公幹及海外項目等，進程理應較為平穩，但精神欠佳，宜多放鬆避免毛躁。

雙子：夫妻運甚佳，投入感回升，利求子嗣，宜多努力。社交運欠佳，宜注意人際關係。

巨蟹：戀愛及社交運較佳，單身朋友宜積極。但固有關係或較不穩，宜多關注伴侶需要。

獅子：工作運不俗，但體能一般，宜爭取休息，閒時多作紓緩運動，將有助維持效率。

處女：出勤、公幹及海外項目等人緣較佳，助維持進度。親子及感情關係，宜多花心思。

天秤：家庭及戀愛運略為不穩，宜善用公餘，與身邊人多交流，將有助改善及增進情誼。

天蠍：辭令及思考力轉佳，有利增進親子及感情關係。工作時宜小心處理文書等工序。

人馬：工作及正財運回升，利求職、轉職或謀事等。做生意、自僱等，開單需多予耐性。

山羊：人氣、人緣及桃花運回升，親子及感情關係較佳，但家庭運不穩宜小心處理家事。

水瓶：精神回穩，情緒及家庭運轉佳，但辭令及思考力稍遜，仍需注意溝通及相處情況。

雙魚：社交運較佳，但仍需注意人事及金錢事宜。開支較大，宜多加節約，以維持平衡。

預測：下周大市初開，交投氣氛或較積極。