東方日報C2：李佳芯盡地一Po　6折保飯碗

娛樂事業受疫情嚴重打擊，不少藝人踩過界開拓網絡事業，做「明星KOL」出Post搵真銀！社交網坐擁逾百萬Followers的視后李佳芯，多年來深受廣告商歡迎，惟近期被馮盈盈、江嘉敏、曾淑雅（Jumbo）等小花狙擊，有傳她不惜降價搶客，自保求存！

新冠肺炎肆虐下，娛樂圈首當其衝，電影、商演等數量大幅下滑，令藝人收入大減。一眾花旦、小花自求多福，轉戰網上開拓商機，透過人氣和知名度壯大社交網的追隨人數，藉此吸引廣告商邀請出Post掘金。

當中視后李佳芯近年人氣強勁，是繼胡定欣、黃翠如及岑麗香後，另一破百萬Followers的花旦，可惜捲入政治風波加上一眾小花來勢洶洶，有傳她不惜將出Post價由10萬元降至6萬元，配合低迷市道之餘，同時加強競爭力，以免被妹妹仔搶盡飯碗。

江嘉敏來者不拒

而近期傳姊妹決裂的「90後」小花馮盈盈與江嘉敏，可謂「長江後浪」的表表者，由現實鬥到網絡！擁逾41萬Followers的馮盈盈，據知出Post價由5萬至10萬元不等，視乎客戶和產品性質來釐定。挾港姐冠軍名銜及香港大學食物及營養學學系畢業的她，深受護膚產品及健康食品廣告商愛戴，連緋聞男友鄭衍峰亦爆響口，指她出個Post已買到幾個名牌袋，而她亦不時大晒萬元至數十萬元的貴價手袋，並以60多萬的名車代步。「宿敵」江嘉敏緊隨其後，雖然只得逾33萬Followers，但據知以1萬多元低價取勝，加上對客戶要求不多，在「寧濫莫缺」的戰略下搵唔少。

蔡嘉欣封「潛力股」

小花方面，獲潮流節目《姊妹淘》加持的「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）和「惹火港姐」蔡嘉欣大賣青春，不時上載性感照派福利，成為廣告商新寵兒！擁54萬Followers的Jumbo工作量不多，甚少拍劇，但勝在形象陽光健康，據知出一個廣告Post有5萬元落袋，一個月平均接2個廣告，每月穩賺6位數。而蔡嘉欣加入無綫一年來備受力捧，獲安排拍攝《飛虎3之壯志英雄》、《金宵大廈2》等劇集，雖然Followers只有14萬，但本身有5年美容KOL資歷，懂得經營社交網，又不時跟粉絲互動，可謂不容忽視的「潛力股」！據知她每個廣告Post約收2萬元，密食當三番下收入可觀。

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