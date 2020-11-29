開頻道施酷刑　郭偉亮逼老婆食成條豬脷

音樂人郭偉亮（Eric）偕好友劉浩龍及谷德昭在網上開設新頻道舉行多輪Poker淘汰賽，不過絕非鼓吹賭博而是挑戰自我極限，輸者要生吞「我最嘔心的食物」，而在預告中片，Eric、浩龍及谷德昭不是食到嘔、就是食到「嗱埋個口」，十足接受「滿清十大酷刑」，其中最令人驚嚇是擔任嘉賓的Eric太太葉佩雯（Grace）硬食「整條上」豬脷，相當令人倒胃。

自言是Poker迷的Eric接受訪問時說：「呢個頻道只係想帶啲歡樂畀香港人，但又唔想齋清淡或者玩遊戲咁單調，所以咪諗啲噱頭出嚟玩，（要太太食豬脷係咪嫌命長？）哈哈哈，係佢自己揀嘅，上嚟同我玩嘅嘉賓，全部都要講自己最怕食乜，如果輸咗就要食，太太都好玩得，我仲加咗啲茄汁落條豬脷度，搞到再核突啲，我食榴槤都食到嘔。」

Eric又指頻道暫時會長做，將陸續邀請圈中好友或素人嘉賓出場應戰。問可會請陳奕迅（Eason）及謝霆鋒？他說：「唔知Eason得唔得閒嚟喎，霆鋒就唔喺香港，不過佢好玩得嘅。」他又多謝電台DJ劉翁提供幕後圑體幫忙後期製作，又指自己親手剪片，深深感覺到做一個頻道非易事。

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