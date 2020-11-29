闖殮房誤將屍體當公仔　吳沚默：同佢玩咗好耐

藝人吳沚默（MoMo）早前現身無綫節目《星光路上》，接受主播潘盈慧訪問大談入行經過，她透露當初只是幫王祖藍參演的劇集擔任編劇，從沒想過當演員：「後來祖藍覺得我應該要有穩定工作，所以叫我去考藝訓班，本來一心以為經祖藍介紹，可以唔使面試直入藝訓班，點知自己諗多咗！不過都開心有機會演出《老表，你好hea！》，同時亦係套劇編劇，本來寫咗個靚秘書角色畀自己，點知轉頭被調咗去做『烏雞』，當刻係好唔開心，覺得自己好醜，連去飯堂食飯都唔敢。」

而出身於醫生世家的她，父母均是醫生，故從小在醫院「長大」，MoMo自爆有次誤闖殮房：「我同一個小朋友公仔玩咗好耐，點知媽咪嚟到見到嚇親，因為個小朋友唔係公仔，係一個死咗嘅小朋友，所以即刻捉走我，我當然唔知咩事，好在後來亦冇發生怪事。」

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