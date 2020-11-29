零架子大美人！林青霞印度帶細路買玩具　恒河邊傾偈

大美人林青霞早前開通社交網後，更新得非常頻密，今日凌晨佢就分享去年到訪印度嘅經歷：「去年9月到印度，跟恒河邊的賣花女賣花郎買花、聊天。男孩說要買玩具，女孩說要買裙子，我帶他們去店裏讓他們自己挑，孩子們歡喜得了不得。這些小孩都是下了課3、4點到恒河邊賣花貼補家用的。」見佢一啲架子都冇，坐喺恒河邊同班小朋友傾偈同玩，仲畀佢哋掂頭髮，去到店裏時被重重包圍，而小女孩買得心得好都展現燦爛笑容！網民都激讚佢人美心善，「一個舉手投足透露出都是氣質」、「青霞姐姐就是美的化身」！

而林青霞仲好積極不斷回覆網民留言，更有人甚至捱夜希望得到大美人回應，令林青霞都叮囑大家：「希望大家該做甚麼做甚麼，不要因為我而影響生活作息。」雖然佢凌晨4點幾仲同網民互動，但今日一早7點幾佢又發文，好似唔使瞓咁，繼續回覆網民，有求必應，咁得人愛係有原因！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc