【心理測驗】韓國瘋傳！伸手知隱藏個性

韓國大熱心理測驗，憑下意識的一個伸手動作就可以了解一個人的隠藏個性。（互聯網）

古語有云「路遙知馬力 人久見人心」，我們想要了解一個人，往往要經過長時間的相處，但有時候人連自己都看不清，是不是真的能夠靠行動而了解一個人呢？最近韓國網上瘋傳一個據說很準確的心理測驗，只需一個簡單的動作，就可以看出一個人的真實個性，是不是真的那麼神準呢？

【問題】

憑直覺向前伸出一隻手，請問你所伸出的手，會是呈以下哪一個姿態呢？

A.手背向上，五隻手指分開

B.手背向上，五隻手指並攏

C.手心向上，五隻手指分開

D.手心向上，五隻手指並攏

【結果分析】

A.個性直率 不善於隱藏

把情緒寫在臉上的你，喜怒哀樂都清晰可見。討厭複雜和辛苦的事，也不願欠人人情，接受了別人的好意一定會還。雖然情緒容易受他人影響，但有時候又十分固執，必需要別人用道理來說服你。

B.個性隨和 言出就必行

向來習慣於配合別人，喜歡睡覺，給人一種懶洋洋的感覺。很容易融入新的群體，但其實內心追求安穩，討厭爭吵和鬥爭。具有耐心、耐力，說到就會做到，執行力強。

C.浪漫主義 不善於表達

你是一個不善於表達情感的人，善於隱藏，對別人有好感不說，傷心時經常獨自一人哭泣，其實心底裏很想要別人的安慰。骨子裏喜歡浪漫、喜歡撒嬌，為人有親和力，很得他人歡心。

D.外冷內熱 易受到傷害

本身具兩極個性的你，面對陌生人相當冷淡，但對着親近的人卻非常熱情，討厭被忽視。想讓自己看起來很堅強、很強大，其實特別容易受到傷害。待友真誠，不懂拒絕朋友的請求，要小心被騙。