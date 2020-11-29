金秀賢TWICE捧大獎　《AAA》數度延誤宣布今日重播

韓國頒獎禮《2020 Asia Artist Awards》（AAA）原定上周三進行直播，但受疫情影響而改為錄播，並安排昨日在收費網站播出，門票部分收益將捐助受疫情影響的兒童。

不過昨日網站因為全球太多粉絲同時登入而癱瘓，主辦方其後宣布會進行退款及改為在另一收費平台播出，但另一平台的系統亦同告癱瘓，頒獎禮最終延誤約兩小時才播出，紅地氈更延至凌晨播出，而在播出第二部分時，又因為技術問題而未能播出完整的演出，不少粉絲都大表不滿，紛紛留言要求退款，而該平台其後向粉絲致歉，並表示會於今日進行重播。

而昨日是男星金秀賢去年退伍後首度現身頒獎禮，他除與韓劇《雖然是精神病但沒關係》的拍檔徐睿知獲得演員部門的Hot Issue獎外，亦與男星李政宰分別勇奪劇集部門及電影部門的最高榮譽大獎，至於爆紅男團防彈少年團（BTS）就獲得年度歌曲獎，男團MONSTA X、NCT與GOT7分別獲頒年度舞台獎、年度專輯獎及年度演出獎，女團TWICE與演歌新人王林英雄就分別奪得年度歌手獎及年度演歌獎，李準基與徐睿知就獲得演員部門的最佳藝人獎，歌手部門的最佳藝人獎則由NCT 127及MAMAMOO奪得。