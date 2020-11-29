周揚青內分泌失調肥10磅　「異形」手指嚇親網民

大陸網紅周揚青與羅志祥（小豬）分手後，曾一度瘦到只有44.6公斤（約98磅），豈料事隔半年，佢上載咗段片自爆重到50公斤（約110磅）：「分享一個100斤（約50公斤）的周曉濛！」片中嘅佢喺露台搔首弄姿，低胸上陣露出事業線，上圍似乎升埋Cup，有網民話：「我懷疑你胖的幾斤都長胸上了！」佢覺得肥咗係因為經期嚟遲咗以致內分泌失調：「我胖了應該不是因為最近吃太多，因為我一直也都是吃這麼多，一定是因為我M晚了半個月內分泌紊亂了，但放心我會在拍照前減回標準尺碼96斤的！」

而另外，佢又上載咗幾張相晒Body，但唔少網民都錯重點留意到佢手指尾出奇到短咗一大截，而其餘幾隻手指異長，網民都話嚇親，但不忘溫馨提示佢下次P圖唔好P漏隻手指，「姐的手指真的是長這樣嗎？好神奇」、「這個小拇指跟其他手指的比例XDD」、「小拇指怎麼那麼短，修圖師大意了」、「下次別忘了P最後一根手指頭」！

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