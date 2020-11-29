美劇以Selena換腎開玩笑令粉絲爆粗不滿要求道歉

現年28歲的美國歌影視天后Selena Gomez兩年前因紅斑狼瘡症而導致腎衰竭，幸得好友Francia Raisa仗義捐腎保命。不過剛於上周3上線的新青春劇《Saved By the Bell》，竟然以她換腎一事開玩笑，隨即令Selena的fans不滿要求劇集刪走有關鏡頭！

劇中其中一幕儲物室牆上竟然寫住「Selena Gomez到底有冇腎臟？」而另一場戲仲離譜，竟然有兩名學生角色爭論邊個捐腎畀Selena？其中一名學生說：「我知道Selena Gomez個腎捐贈者真相，係Justin Bieber（Selena前度）個阿媽。」而另一個同學就回答：「證明咩呀？證明你係白癡？呢個係Demi Lovato個腎。同我哋一樣，佢哋係好朋友。」

難怪Selena的粉絲咁嬲，紛紛在網上鬧爆劇集製作人竟然以此開玩笑，對Selena好唔尊重！有粉絲在社交網上發起「尊重Selena Gomez」的標籤，有粉絲留言爆粗批評頻道：「呢個節目搞乜Ｘ，竟然係咁針對Selena嘅健康？？？簡直係好令人反感同冇必要。」另有粉絲留言要求Selena向她道歉：「每年500萬至1,000萬人死於腎病。一個嚴重健康問題從來都唔應該當作笑話。停止利用Selena嘅苦痛嚟為你個爛劇賺錢。」而創作劇集的Peacock電視製作公司即發聲明道歉，並將向Selena的研究紅斑狼瘡症基金捐款。捐腎畀Selena的Francia亦有於社交網轉載有關報道，並留言回應：「感謝你嘅道歉，但唔好忘記捐贈者可能會因為牆上寫住嘅字句而感到冒犯。」