【眾星最愛】周星馳經典作對白

以往神龍見首不見尾嘅周星馳，近期因為同前女友打官司，連日嚟激罕露面，勾起咗好多人哪些年嘅回憶，由佢1988年踏足影壇開始，其經典作品10隻指手指、甚至腳趾都數唔晒，到底邊齣電影、邊場經典場口同邊句台詞係「我最喜愛的」呢？

黃庭鋒：「我最鍾意周星馳嘅電影就係《九品芝麻官》，其實都好難揀，因為套套都好好睇，雖然套電影時間好長，但高潮位實在太多，幕幕都咁精彩，當佢幫戚秦氏翻案時，經歷咗好多嘢，令佢變成鬧交王，之後先有能力同吳啟華對抗，好好睇呀真係。入面有句對白都幾抵死，喺枱底啲手下話『包大人，我哋匿喺呢到咪好冇面』，之後周星馳話：『佢依家個氣勢強，我專登壯大佢個膽，等佢容易出錯，之後氣勢轉番弱，到時我哋出其不意，跟住煎佢皮，拆佢骨。做咩啫！我研究點食乳豬你都要偷聽嘅！」

黃建東：「一定係《國產凌凌漆》，我睇咗無數咁多次，我最近喺Big Big Shop個感謝祭入面扮咗周星馳戲入面嘅豬肉佬造型，我記得個台詞，個女人話：『好似漆黑中嘅螢火蟲咁鮮明咁出眾，呢個風度翩翩嘅豬肉佬。』跟住就叫佢找條過夜數，呢段我好記得。喺感謝祭時候，菊梓喬幫我拍咗段片做埋旁白講番嗰段說話，非常搞笑。」

楊詩敏（蝦頭）：「我好鍾意《少林足球》，尤其是唱歌嗰段，『少林功夫醒，好好嘢，我係金剛腿』，記得嗰段我直情係笑到碌咗落地。」

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