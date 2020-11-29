百年經典戶外品牌　秋冬重塑戶外機能

於過往潮流歷史上，不少經典品牌生意走下坡被收購甚至結束營運後，最終都是落入日本人手中浴火重生，Mackintosh、Rocky Mountain Featherbed、Helmut Lang、Theory、Danner及White's Boots等等例子多不勝數。1915年在美國西雅圖由Charles Miller創立的COMFY OUTDOOR GARMENT亦是另一個「轉移國籍」的百年品牌，早年於老家主打羽絨睡袋及寢室用品，其後40年代開始逐漸涉足戶外服飾用品，故事發展都係殊途同歸，至80年代品牌逐漸消聲匿迹，最後被東京古着店LOSTHILLS主理人奧谷城（Makoto Okuya）到美國買貨時認識到品牌，於2009年開始獲得品牌授權推出日本製的戶外服飾，2015年更正式取得品牌經營權可以操刀設計及生產，COMFY OUTDOOR GARMENT就成為擁有美國血統的日本戶外服飾品牌。

今個秋冬，COMFY OUTDOOR GARMENT旗下高級支線COEXIST推出多款採用機能物料打造的Slash Shell Jacket、Beck Shell Jacket及Step Out Vest，其防水效能高達20,000mm並擁有透氣度達15,000g，而剪裁輪廓及細節同樣貫徹機能先決特色，於收納性及保護性各方面同樣出色。另外主線所推出的Huntish Vest及Solid Vest則分別以傳統狩獵/釣魚背心及Fleece Vest為藍本，前者採用阻燃抗火的Proban物料製作，戶外露營要生火就更為安全，所有收納口袋亦有防水拉鏈提升機能性；後者以Polyester毛絨製作，提供足夠的保暖度及舒適性，於領口及衫身兩側同樣有附設繩索拉鏈的口袋以便收納隨身小物，不論戶外環境穿着或日常配襯造型同樣適合。