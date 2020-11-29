捽碟冠軍麥仔慨嘆：香港依家唔需要DJ

麥仔由17歲開始學做DJ，2014年加入本土DJ組織#CUTogether，喺2016年更遠赴日本向2007-2011DMC WORLD TEAM CHAMPIONSHIP 冠軍KIREEK（DJ YASA）拜師學藝，仲拎過唔少獎項，相當有料，但佢竟然同嘉琪講：「我都唔明點解自己要學捽碟。」更揚言「香港依家呢個世代唔需要有DJ」。咁喺冇錢賺兼要倒貼嘅情況下，到底係咩令麥仔堅持落去？

不過睇到呢度，唔知大家有冇發現上次係學打碟，而今次係學捽碟呢？可能你會諗，乜唔係同一樣嘢咩？咁你就錯喇，打碟同捽碟完全係兩回事！上次學唔識打碟嘅嘉琪，今次情況更惡劣，直頭捽得差到連狗都不如...想知打碟同捽碟到底有咩分別？想睇到底狗仔捽碟有幾勁？嘉琪又有幾廢？咁就要即刻睇今集《主播GoGoGo》喇！

場地：CUTogether DJs WorkShop