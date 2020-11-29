Paul Smith聯名時計系列 品味家居必備

自從德國工業設計師Dieter Rams於1955年成為德國家用電器品牌BRAUN設計總監後，他為品牌所設計的產品就一直奉行「Less but Better」的創作理念。這位對工業設計影響深遠的大師甚至訂立十大設計準則，自此極簡主義就成為BRAUN唯一的設計語言。是次英國時裝設計師Paul Smith與BRAUN跨界合作，推出包括：BC02旅行鬧鐘、BC17掛鐘及BN0032腕錶3款時計產品的聯名系列。

當中BC02旅行鬧鐘及BC17掛鐘設計就是源自BRAUN於80年代末所推出的代表作AB1鬧鐘及ABW 41掛鐘。今回聯名版本設計採用黑色作主調，配上清晰易讀的白色數字及時刻，只於秒針上加入Paul Smith標誌性彩色條紋及於6時位置加入白色潦草品牌名字；而BN0032腕錶日期視窗上方亦有加入一點色彩點綴，整體設計在保持BRAUN一貫獨有簡潔美學，同時做到畫龍點晴效果，最重要是價錢仲要相當親民，買來提升家居品味就啱晒！